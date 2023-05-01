Fyrirtækjaskrá
Canadian Solar
Vinnur þú hér? Gerir þú kröfu um fyrirtækið þitt

Canadian Solar Laun

Laun hjá Canadian Solar eru á bilinu $68,241 í heildarjöfnum á ári fyrir Gagnasérfræðingur í neðri kantinum til $298,500 fyrir Lögfræði í efri kantinum. Levels.fyi safnar nafnlausum og staðfestum launum frá núverandi og fyrrverandi starfsmönnum hjá Canadian Solar. Síðast uppfært: 9/11/2025

$160K

Fáðu borgað, ekki blekkt

Við höfum samið um þúsundir tilboða og náum reglulega $30þ+ (stundum $300þ+) hækkunum. Láttu semja um launin þín eða fáðu ferilskrána þína yfirfarnar af raunverulegum sérfræðingum - ráðningarfulltrúum sem gera þetta daglega.

Viðskiptasérfræðingur
$81.6K
Gagnasérfræðingur
$68.2K
Lögfræði
$299K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

66 10
66 10
Vélaverkfræðingur
$134K
Vantar þinn titil?

Leitaðu að öllum launum á okkar launasíðu eða bættu við þínum launum til að hjálpa til við að opna síðuna.


Algengar spurningar

Hæstlaunaða hlutverkið hjá Canadian Solar er Lögfræði at the Common Range Average level með árlegar heildarbætur upp á $298,500. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Canadian Solar er $107,963.

Úrvalsstörf

    Engin úrvalsstörf fundust hjá Canadian Solar

Tengd fyrirtæki

  • Stripe
  • Facebook
  • Pinterest
  • DoorDash
  • Square
  • Sjá öll fyrirtæki ➜

Önnur úrræði