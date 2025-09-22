Canadian National Railway Gagnafræðingur Laun

Fyrirtækjaskrá
Miðgildi Gagnafræðingur launapakka in Canada hjá Canadian National Railway er samtals CA$137K á year. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Canadian National Railway. Síðast uppfært: 9/22/2025

Miðgildi launa
company icon
Canadian National Railway
Data Scientist
Montreal, QC, Canada
Samtals á ári
CA$137K
Stig
L7
Grunnlaun
CA$121K
Stock (/yr)
CA$0
Bónus
CA$15.7K
Ár hjá fyrirtæki
1 Ár
Ár reynsla
8 Ár
Hvað eru starfsþrep hjá Canadian National Railway?

CA$226K

Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Gagnafræðingur hjá Canadian National Railway in Canada er árleg heildarlaun upp á CA$141,400. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Canadian National Railway fyrir Gagnafræðingur hlutverkið in Canada er CA$136,975.

