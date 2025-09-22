Fyrirtækjaskrá
Calendly Vöruhönnuður Laun

Miðgildi Vöruhönnuður launapakka in United States hjá Calendly er samtals $193K á year. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Calendly. Síðast uppfært: 9/22/2025

Miðgildi launa
company icon
Calendly
Product Designer
hidden
Samtals á ári
$193K
Stig
hidden
Grunnlaun
$176K
Stock (/yr)
$0
Bónus
$17K
Ár hjá fyrirtæki
2-4 Ár
Ár reynsla
5-10 Ár
Hvað eru starfsþrep hjá Calendly?

$160K

Nýjustu launaupplýsingar
Fyrirtæki

Staðsetning | Dagsetning

Starfsþrep

Merki

Starfsreynsla í árum

Samtals / Hjá fyrirtæki

Heildarlaun

Grunnlaun | Hlutabréf (ár) | Bónus
Engin laun fundust
Ávinnslutímaáætlun

25%

ÁR 1

25%

ÁR 2

25%

ÁR 3

25%

ÁR 4

Tegund hlutabréfa
RSU

Hjá Calendly eru RSUs háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 25% ávinst á 1st-ÁR (25.00% árlega)

  • 25% ávinst á 2nd-ÁR (2.08% mánaðarlega)

  • 25% ávinst á 3rd-ÁR (2.08% mánaðarlega)

  • 25% ávinst á 4th-ÁR (2.08% mánaðarlega)



Algengar spurningar

The highest paying salary package reported for a Vöruhönnuður at Calendly in United States sits at a yearly total compensation of $255,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Calendly for the Vöruhönnuður role in United States is $174,000.

