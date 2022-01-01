Fyrirtækjaskrá
ByteDance
ByteDance Laun

Laun hjá ByteDance eru á bilinu $16,519 í heildarjöfnum á ári fyrir Endurskoðandi í neðri kantinum til $1,207,230 fyrir Hugbúnaðarverkfræðingur í efri kantinum. Levels.fyi safnar nafnlausum og staðfestum launum frá núverandi og fyrrverandi starfsmönnum hjá ByteDance. Síðast uppfært: 11/21/2025

Hugbúnaðarverkfræðingur
1-2 $210K
2-1 $277K
2-2 $407K
3-1 $544K
3-2 $744K
4-1 $1.21M

iOS Verkfræðingur

Farsímahugbúnaðarverkfræðingur

Framendahugbúnaðarverkfræðingur

Vélanámsverkfræðingur

Bakendahugbúnaðarverkfræðingur

Full-Stack Hugbúnaðarverkfræðingur

Netkerfisverkfræðingur

Gæðatryggingarverkfræðingur

Gagnaverkfræðingur

Framleiðsluhugbúnaðarverkfræðingur

Öryggishugbúnaðarverkfræðingur

Vefáreynileikalverkfræðingur

Sýndarvervishugbúnaðarverkfræðingur

Forritunarfulltrúi

Rannsóknavísindamaður

Vörustjóri
1-2 $148K
2-1 $234K
2-2 $322K
3-1 $449K
3-2 $527K
4-1 $699K
Markaðssetning
1-2 $113K
2-1 $144K
2-2 $223K
3-1 $295K
3-2 $384K
4-1 $565K

Vörumarkaðsstjóri

What do Product Managers even do?

Like seriously, most of them have 0 technical ability. They show up to meetings, and when asked about basic requirements they say "I'll ask leadership" or lean on me to tell them, or give a corporate word salad to get out of the question all together. Then, as the engineer, I'm still left with figuring out the real requirements, socializing them, getting consensus, and implementing it. 

101 63
101 63
Gagnafræðingur
1-2 $178K
2-1 $214K
2-2 $312K
3-1 $397K
Vöruhönnuður
1-2 $164K
2-1 $168K
2-2 $260K
3-1 $383K

Notendaupplifunarhönnuður

Notendaviðmótshönnuður

Sala
1-2 $117K
2-1 $130K
2-2 $200K
3-1 $210K

Reikningsstjóri

Viðskiptastjóri

Ráðningarfulltrúi
1-2 $111K
2-1 $161K
2-2 $148K

Talangaleitartæknir

Leiðtogaásráðningarfulltrúi

Tæknisráðningarfulltrúi

Áætlunarstjóri
2-1 $161K
2-2 $209K
3-1 $329K
Hugbúnaðarverkfræðistjóri
3-1 $584K
3-2 $794K
Tækniforritstjóri
1-2 $151K
2-1 $224K
2-2 $267K
3-1 $376K
Mannauður
1-2 $107K
2-1 $156K
2-2 $188K
3-1 $323K
Netöryggisfræðingur
1-2 $149K
2-1 $275K
2-2 $352K
3-1 $518K
Viðskiptagreiningarfræðingur
1-2 $114K
2-2 $214K
3-1 $266K
Gagnafræðingur
1-2 $125K
2-1 $163K
Verkefnisstjóri
2-1 $97.5K
2-2 $137K
3-1 $297K
Viðskiptarekstrarstjóri
2-1 $167K
2-2 $208K
Viðskiptarekstur
Median $235K
Viðskiptaþróun
Median $165K
Traust og Öryggi
Median $118K
UX Rannsakandi
2-2 $237K
3-1 $296K
Gagnafræðistjóri
Median $409K
Samstarfsaðilastjóri
Median $205K
Fjármálafræðingur
Median $150K
Vélbúnaðarverkfræðingur
Median $350K
Lögfræði
Median $127K

Lögfræðingur

Stjórnunarráðgjafi
Median $200K
Markaðsrekstur
Median $89.9K
Upplýsingatæknifræðingur (ÚT)
Median $74.1K
Tekjurekstur
Median $120K
Lausnararkitekt
Median $278K

Gagnarkitekt

Skýöryggisarkitekt

Endurskoðandi
$16.5K

Tæknibókari

Skrifstofuaðstoðarmaður
$49.8K
Starfsmannastjóri
$247K
Textahöfundur
$63.3K
Fyrirtækjaþróun
$233K
Þjónustuver
$50.5K
Viðskiptavinaárangur
$73.8K
Grafískur hönnuður
$48.3K
Vélaverkfræðingur
$286K
Ljósverkfræðingur
$387K
Vöruhönnunarstjóri
$385K
Reglugerðarmál
$108K
Söluverkfræðingur
$65.3K
Tæknirithöfundur
$129K
Heildarlaun
$304K
Áhættufjárfestir
$91.9K
Ávinnslutímaáætlun

20%

ÁR 1

25%

ÁR 2

25%

ÁR 3

30%

ÁR 4

Tegund hlutabréfa
RSU

Hjá ByteDance eru RSUs háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 20% ávinst á 1st-ÁR (20.00% árlega)

  • 25% ávinst á 2nd-ÁR (6.25% ársfjórðungslega)

  • 25% ávinst á 3rd-ÁR (6.25% ársfjórðungslega)

  • 30% ávinst á 4th-ÁR (7.50% ársfjórðungslega)

12 month cliff and vests quarterly.

15%

ÁR 1

25%

ÁR 2

25%

ÁR 3

35%

ÁR 4

Tegund hlutabréfa
RSU

Hjá ByteDance eru RSUs háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 15% ávinst á 1st-ÁR (15.00% árlega)

  • 25% ávinst á 2nd-ÁR (25.00% árlega)

  • 25% ávinst á 3rd-ÁR (25.00% árlega)

  • 35% ávinst á 4th-ÁR (35.00% árlega)

12 month cliff and vests quarterly.

25%

ÁR 1

25%

ÁR 2

25%

ÁR 3

25%

ÁR 4

Tegund hlutabréfa
RSU

Hjá ByteDance eru RSUs háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 25% ávinst á 1st-ÁR (25.00% árlega)

  • 25% ávinst á 2nd-ÁR (2.08% mánaðarlega)

  • 25% ávinst á 3rd-ÁR (2.08% mánaðarlega)

  • 25% ávinst á 4th-ÁR (2.08% mánaðarlega)

12 month cliff and vests quarterly.

Algengar spurningar

Hæstlaunaða hlutverkið hjá ByteDance er Hugbúnaðarverkfræðingur at the 4-1 level með árlegar heildarbætur upp á $1,207,230. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá ByteDance er $209,525.

