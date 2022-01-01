ByteDance Laun

Laun hjá ByteDance eru á bilinu $16,519 í heildarjöfnum á ári fyrir Endurskoðandi í neðri kantinum til $1,207,230 fyrir Hugbúnaðarverkfræðingur í efri kantinum. Levels.fyi safnar nafnlausum og staðfestum launum frá núverandi og fyrrverandi starfsmönnum hjá ByteDance. Síðast uppfært: 11/21/2025
iOS Verkfræðingur
Farsímahugbúnaðarverkfræðingur
Framendahugbúnaðarverkfræðingur
Vélanámsverkfræðingur
Bakendahugbúnaðarverkfræðingur
Full-Stack Hugbúnaðarverkfræðingur
Netkerfisverkfræðingur
Gæðatryggingarverkfræðingur
Gagnaverkfræðingur
Framleiðsluhugbúnaðarverkfræðingur
Öryggishugbúnaðarverkfræðingur
Vefáreynileikalverkfræðingur
Sýndarvervishugbúnaðarverkfræðingur
Forritunarfulltrúi
Rannsóknavísindamaður
20%
ÁR 1
25%
ÁR 2
25%
ÁR 3
30%
ÁR 4
Hjá ByteDance eru RSUs háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:
20% ávinst á 1st-ÁR (20.00% árlega)
25% ávinst á 2nd-ÁR (6.25% ársfjórðungslega)
25% ávinst á 3rd-ÁR (6.25% ársfjórðungslega)
30% ávinst á 4th-ÁR (7.50% ársfjórðungslega)
12 month cliff and vests quarterly.
15%
ÁR 1
25%
ÁR 2
25%
ÁR 3
35%
ÁR 4
Hjá ByteDance eru RSUs háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:
15% ávinst á 1st-ÁR (15.00% árlega)
25% ávinst á 2nd-ÁR (25.00% árlega)
25% ávinst á 3rd-ÁR (25.00% árlega)
35% ávinst á 4th-ÁR (35.00% árlega)
12 month cliff and vests quarterly.
25%
ÁR 1
25%
ÁR 2
25%
ÁR 3
25%
ÁR 4
Hjá ByteDance eru RSUs háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:
25% ávinst á 1st-ÁR (25.00% árlega)
25% ávinst á 2nd-ÁR (2.08% mánaðarlega)
25% ávinst á 3rd-ÁR (2.08% mánaðarlega)
25% ávinst á 4th-ÁR (2.08% mánaðarlega)
12 month cliff and vests quarterly.
