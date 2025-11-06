Bucketplace Hugbúnaðarverkfræðingur Laun á Seoul Capital Area

Fyrirtækjaskrá
Miðgildi Hugbúnaðarverkfræðingur launapakka in Seoul Capital Area hjá Bucketplace er samtals ₩97.73M á year. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Bucketplace. Síðast uppfært: 11/6/2025

Miðgildi launa
company icon
Bucketplace
Software Engineer
Seoul, KG, Korea, South
Samtals á ári
₩97.73M
Stig
L4
Grunnlaun
₩93.08M
Stock (/yr)
₩0
Bónus
₩4.65M
Ár hjá fyrirtæki
1 Ár
Ár reynsla
4 Ár
Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Hugbúnaðarverkfræðingur hjá Bucketplace in Seoul Capital Area er árleg heildarlaun upp á ₩144,712,453. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Bucketplace fyrir Hugbúnaðarverkfræðingur hlutverkið in Seoul Capital Area er ₩101,193,920.

