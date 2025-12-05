Fyrirtækjaskrá
Brooklyn Chinese-American Association
Brooklyn Chinese-American Association Hugbúnaðarverkfræðingur Laun

Meðaltal Hugbúnaðarverkfræðingur heildarlauna in Ghana hjá Brooklyn Chinese-American Association er á bilinu GHS 1.37M til GHS 1.91M á year. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Brooklyn Chinese-American Association. Síðast uppfært: 12/5/2025

Meðaltal heildarlauna

$136K - $160K
Ghana
Venjulegt bil
Mögulegt bil
$127K$136K$160K$176K
Venjulegt bil
Mögulegt bil

Hvað eru starfsþrep hjá Brooklyn Chinese-American Association?

Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Hugbúnaðarverkfræðingur hjá Brooklyn Chinese-American Association in Ghana er árleg heildarlaun upp á GHS 1,911,335. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Brooklyn Chinese-American Association fyrir Hugbúnaðarverkfræðingur hlutverkið in Ghana er GHS 1,372,240.

