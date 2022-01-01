Fyrirtækjaskrá
Brex
Brex Laun

Laun hjá Brex eru á bilinu $27,078 í heildarjöfnum á ári fyrir Ráðningaraðili í neðri kantinum til $630,000 fyrir Hugbúnaðarverkfræðistjóri í efri kantinum. Levels.fyi safnar nafnlausum og staðfestum launum frá núverandi og fyrrverandi starfsmönnum hjá Brex. Síðast uppfært: 8/28/2025

$160K

Hugbúnaðarverkfræðingur
L1 $246K
L2 $242K
L3 $286K
L4 $376K
L5 $584K

Bakendahugbúnaðarverkfræðingur

Fullstakkahugbúnaðarverkfræðingur

Framleiðsluhugbúnaðarverkfræðingur

Gagnafræðingur
L4 $195K
L5 $395K
Vörustjóri
Median $440K

Hugbúnaðarverkfræðistjóri
L5 $613K
L6 $630K
Sala
Median $260K
Þjónustuver
Median $47.9K
Viðskiptaþróun
Median $200K
Markaðsmál
Median $174K
Vöruhönnuður
Median $290K
Tækniforritstjóri
Median $278K
Viðskiptarekstrarstjóri
$181K
Viðskiptasérfræðingur
$81.3K
Fjármálasérfræðingur
$146K
Forritstjóri
$245K
Ráðningaraðili
$27.1K
Netöryggissérfræðingur
$199K
Ávinnslutímaáætlun

25%

ÁR 1

25%

ÁR 2

25%

ÁR 3

25%

ÁR 4

Tegund hlutabréfa
RSU

Hjá Brex eru RSUs háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 25% ávinst á 1st-ÁR (25.00% árlega)

  • 25% ávinst á 2nd-ÁR (2.08% mánaðarlega)

  • 25% ávinst á 3rd-ÁR (2.08% mánaðarlega)

  • 25% ávinst á 4th-ÁR (2.08% mánaðarlega)

7 years post-termination exercise window after 2 years of employment.

Algengar spurningar

Hæstlaunaða hlutverkið hjá Brex er Hugbúnaðarverkfræðistjóri at the L6 level með árlegar heildarbætur upp á $630,000. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Brex er $245,250.

