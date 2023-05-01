Fyrirtækjaskrá
Bowery Farming
Bowery Farming Laun

Launasvið Bowery Farming eru frá $137,700 í heildarbótum á ári fyrir Vélaverkfræðingur í neðri enda til $298,500 fyrir Gagnavísindamaður í efri enda. Levels.fyi safnar nafnlausum og staðfestum launum frá núverandi og fyrrverandi starfsmönnum hjá Bowery Farming. Síðast uppfært: 8/20/2025

$160K

Hugbúnaðarverkfræðingur
Median $155K
Gagnavísindamaður
$299K
Vélaverkfræðingur
$138K

Vörustjóri
$188K
Algengar spurningar

Hæstlaunaða hlutverkið sem tilkynnt er um hjá Bowery Farming er Gagnavísindamaður at the Common Range Average level með árlegum heildarbótum upp á $298,500. Þetta felur í sér grunnlaun auk mögulegra hlutabréfabóta og bónusa.
Miðgildi árlegra heildarbóta sem tilkynnt er um hjá Bowery Farming er $171,580.

