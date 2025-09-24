Bosch Global Hugbúnaðarverkfræðistjóri Laun

Hugbúnaðarverkfræðistjóri kjör in United States hjá Bosch Global eru samtals $192K á year fyrir SL1. Miðgildi yearlegrar launapakka in United States er samtals $192K. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Bosch Global. Síðast uppfært: 9/24/2025
Heiti þreps
Heildarlaun
Grunnlaun
Hlutabréf
Bónus
EG16
$ --
$ --
$ --
$ --
SL1
$192K
$168K
$0
$23.5K
SL2
$ --
$ --
$ --
$ --
SL3
$ --
$ --
$ --
$ --
Fyrirtæki
Starfsþrep
Starfsreynsla í árum
Heildarlaun
|Engin laun fundust
