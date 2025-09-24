Bosch Global Hugbúnaðarverkfræðingur Laun

Hugbúnaðarverkfræðingur kjör in Germany hjá Bosch Global eru á bilinu €67.7K á year fyrir EG12 til €77K á year fyrir SL4. Miðgildi yearlegrar launapakka in Germany er samtals €89K. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Bosch Global. Síðast uppfært: 9/24/2025
Heiti þreps
Heildarlaun
Grunnlaun
Hlutabréf
Bónus
EG12
€67.7K
€65.3K
€0
€2.4K
EG13
€77.9K
€69.3K
€0
€8.7K
EG14
€83.9K
€81.1K
€0
€2.8K
EG15
€90.7K
€89.5K
€0
€1.2K
Fyrirtæki
Starfsþrep
Starfsreynsla í árum
Heildarlaun
