Bosch Global Gagnafræðingur Laun

Gagnafræðingur kjör in India hjá Bosch Global eru samtals ₹2.41M á year fyrir EG14. Miðgildi yearlegrar launapakka in India er samtals ₹1.58M. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Bosch Global. Síðast uppfært: 9/24/2025
Heiti þreps
Heildarlaun
Grunnlaun
Hlutabréf
Bónus
EG12
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
EG13
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
EG14
₹2.41M
₹2.34M
₹0
₹70.5K
EG15
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Fyrirtæki
Starfsþrep
Starfsreynsla í árum
Heildarlaun
|Engin laun fundust
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***