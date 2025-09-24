Fyrirtækjaskrá
Bosch Global
Vinnur þú hér? Gerir þú kröfu um fyrirtækið þitt
    Levels FYI Logo
  • Laun
  • Gagnasérfræðingur

  • Öll Gagnasérfræðingur laun

Bosch Global Gagnasérfræðingur Laun

Miðgildi Gagnasérfræðingur launapakka in Singapore hjá Bosch Global er samtals SGD 81.4K á year. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Bosch Global. Síðast uppfært: 9/24/2025

Miðgildi launa
company icon
Bosch Global
Data Analyst
Singapore, SG, Singapore
Samtals á ári
SGD 81.4K
Stig
L2
Grunnlaun
SGD 71.2K
Stock (/yr)
SGD 0
Bónus
SGD 10.2K
Ár hjá fyrirtæki
2 Ár
Ár reynsla
2 Ár
Hvað eru starfsþrep hjá Bosch Global?

SGD 210K

Fáðu borgað, ekki blekkt

Við höfum samið um þúsundir tilboða og náum reglulega SGD 39þ+ (stundum SGD 390þ+) hækkunum. Láttu semja um launin þín eða fáðu ferilskrána þína yfirfarnar af raunverulegum sérfræðingum - ráðningarfulltrúum sem gera þetta daglega.

Nýjustu launaupplýsingar
Bæta viðBæta við launBæta við launum

Fyrirtæki

Staðsetning | Dagsetning

Starfsþrep

Merki

Starfsreynsla í árum

Samtals / Hjá fyrirtæki

Heildarlaun

Grunnlaun | Hlutabréf (ár) | Bónus
Engin laun fundust
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Flytja út gögnSkoða laus störf

Leggja til

Fáðu staðfest laun í innhólfið þitt

Skráðu þig fyrir staðfest Gagnasérfræðingur tilboð.Þú færð sundurliðun launaupplýsinga sendar með tölvupósti. Læra meira

Þessi síða er vernduð af reCAPTCHA og Google Persónuverndarstefna og Þjónustuskilmálar gilda.

Algengar spurningar

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Gagnasérfræðingur u Bosch Global in Singapore ima godišnju ukupnu naknadu od SGD 83,823. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Bosch Global za ulogu Gagnasérfræðingur in Singapore je SGD 81,439.

Úrvalsstörf

    Engin úrvalsstörf fundust hjá Bosch Global

Tengd fyrirtæki

  • Netrix
  • Huawei
  • Celonis
  • GFT Group
  • Cradlepoint
  • Sjá öll fyrirtæki ➜

Önnur úrræði