Blue Canyon Technologies Laun

Laun hjá Blue Canyon Technologies eru á bilinu $85,000 í heildarjöfnum á ári fyrir Hugbúnaðarverkfræðingur í neðri kantinum til $194,025 fyrir Vélbúnaðarverkfræðingur í efri kantinum. Levels.fyi safnar nafnlausum og staðfestum launum frá núverandi og fyrrverandi starfsmönnum hjá Blue Canyon Technologies. Síðast uppfært: 8/31/2025

$160K

Fáðu borgað, ekki blekkt

Vélbúnaðarverkfræðingur
$194K
Vélaverkfræðingur
$180K
Hugbúnaðarverkfræðingur
Median $85K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Hugbúnaðarverkfræðistjóri
$184K
Algengar spurningar

