Bloomreach Hugbúnaðarverkfræðingur Laun

Hugbúnaðarverkfræðingur kjör in India hjá Bloomreach eru á bilinu ₹4.68M á year fyrir Software Engineer til ₹6.13M á year fyrir Senior Software Engineer. Miðgildi yearlegrar launapakka in India er samtals ₹5.18M. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Bloomreach. Síðast uppfært: 10/29/2025
Heiti þreps
Heildarlaun
Grunnlaun
Hlutabréf
Bónus
Junior Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Software Engineer
₹4.68M
₹4.18M
₹369K
₹128K
Senior Software Engineer
₹6.13M
₹4.93M
₹831K
₹363K
Staff Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Fyrirtæki
Starfsþrep
Starfsreynsla í árum
Heildarlaun
|Engin laun fundust
