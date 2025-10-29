Fyrirtækjaskrá
Bloomreach
    Levels FYI Logo
  • Laun
  • Hugbúnaðarverkfræðingur

  • Öll Hugbúnaðarverkfræðingur laun

Bloomreach Hugbúnaðarverkfræðingur Laun

Hugbúnaðarverkfræðingur kjör in India hjá Bloomreach eru á bilinu ₹4.68M á year fyrir Software Engineer til ₹6.13M á year fyrir Senior Software Engineer. Miðgildi yearlegrar launapakka in India er samtals ₹5.18M.

Meðaltal Laun eftir Þrep
Heiti þreps
Heildarlaun
Grunnlaun
Hlutabréf
Bónus
Junior Software Engineer
(Byrjendaþrep)
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Software Engineer
₹4.68M
₹4.18M
₹369K
₹128K
Senior Software Engineer
₹6.13M
₹4.93M
₹831K
₹363K
Staff Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Block logo
+₹5.03M
Robinhood logo
+₹7.72M
Stripe logo
+₹1.73M
Datadog logo
+₹3.04M
Verily logo
+₹1.91M
Nýjustu launaupplýsingar
Fyrirtæki

Staðsetning | Dagsetning

Starfsþrep

Merki

Starfsreynsla í árum

Samtals / Hjá fyrirtæki

Heildarlaun

Grunnlaun | Hlutabréf (ár) | Bónus
Starfsnámslaun

Hvað eru starfsþrep hjá Bloomreach?

Titlar sem eru innifaldir

Full-Stack Hugbúnaðarverkfræðingur

Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Hugbúnaðarverkfræðingur hjá Bloomreach in India er árleg heildarlaun upp á ₹6,563,485. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Bloomreach fyrir Hugbúnaðarverkfræðingur hlutverkið in India er ₹4,396,615.

Úrvalsstörf

