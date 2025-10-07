Bloomberg Framleiðsluhugbúnaðarverkfræðingur Laun

Framleiðsluhugbúnaðarverkfræðingur kjör in United States hjá Bloomberg eru á bilinu $190K á year fyrir Software Engineer til $240K á year fyrir Senior Software Engineer. Miðgildi yearlegrar launapakka in United States er samtals $185K. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Bloomberg. Síðast uppfært: 10/7/2025
Heiti þreps
Heildarlaun
Grunnlaun
Hlutabréf ()
Bónus
Software Engineer
$190K
$162K
$0
$27.9K
Senior Software Engineer
$240K
$198K
$0
$42.4K
Fyrirtæki
Starfsþrep
Starfsreynsla í árum
Heildarlaun
|Engin laun fundust
25%
ÁR 1
25%
ÁR 2
25%
ÁR 3
25%
ÁR 4
Hjá Bloomberg eru Hlutabréfa-/eiginfjárstyrkir háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:
25% ávinst á 1st-ÁR (25.00% árlega)
25% ávinst á 2nd-ÁR (2.08% mánaðarlega)
25% ávinst á 3rd-ÁR (2.08% mánaðarlega)
25% ávinst á 4th-ÁR (2.08% mánaðarlega)