Bloomberg Gagnaverkfræðingur Laun á New York City Area

Gagnaverkfræðingur kjör in New York City Area hjá Bloomberg eru samtals $310K á year fyrir Senior Software Engineer. Miðgildi yearlegrar launapakka in New York City Area er samtals $170K. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Bloomberg. Síðast uppfært: 10/7/2025

Meðaltal Þrep
Heiti þreps
Heildarlaun
Grunnlaun
Hlutabréf ()
Bónus
Software Engineer
(Byrjendaþrep)
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Software Engineer
$310K
$242K
$0
$67.5K
$160K

Nýjustu launaupplýsingar
Fyrirtæki

Staðsetning | Dagsetning

Starfsþrep

Merki

Starfsreynsla í árum

Samtals / Hjá fyrirtæki

Heildarlaun

Grunnlaun | Hlutabréf (ár) | Bónus
Engin laun fundust
Ávinnslutímaáætlun

25%

ÁR 1

25%

ÁR 2

25%

ÁR 3

25%

ÁR 4

Hjá Bloomberg eru Hlutabréfa-/eiginfjárstyrkir háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 25% ávinst á 1st-ÁR (25.00% árlega)

  • 25% ávinst á 2nd-ÁR (2.08% mánaðarlega)

  • 25% ávinst á 3rd-ÁR (2.08% mánaðarlega)

  • 25% ávinst á 4th-ÁR (2.08% mánaðarlega)



Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Gagnaverkfræðingur hjá Bloomberg in New York City Area er árleg heildarlaun upp á $354,000. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Bloomberg fyrir Gagnaverkfræðingur hlutverkið in New York City Area er $170,000.

