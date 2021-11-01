Fyrirtækjaskrá
Blockchain.com Laun

Laun hjá Blockchain.com eru á bilinu $107,529 í heildarjöfnum á ári fyrir Hugbúnaðarverkfræðingur í neðri kantinum til $231,985 fyrir Tækniforritstjóri í efri kantinum. Levels.fyi safnar nafnlausum og staðfestum launum frá núverandi og fyrrverandi starfsmönnum hjá Blockchain.com. Síðast uppfært: 9/12/2025

$160K

Hugbúnaðarverkfræðingur
Median $108K

Gagnaverkfræðingur

Viðskiptaþróun
$149K
Gagnafræðingur
$201K

Markaðsmál
$142K
Vöruhönnuður
$177K
Vöruhönnunarstjóri
$180K
Hugbúnaðarverkfræðistjóri
$179K
Tækniforritstjóri
$232K
Ávinnslutímaáætlun

25%

ÁR 1

25%

ÁR 2

25%

ÁR 3

25%

ÁR 4

Hjá Blockchain.com eru Hlutabréfa-/eiginfjárstyrkir háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 25% ávinst á 1st-ÁR (25.00% árlega)

  • 25% ávinst á 2nd-ÁR (2.08% mánaðarlega)

  • 25% ávinst á 3rd-ÁR (2.08% mánaðarlega)

  • 25% ávinst á 4th-ÁR (2.08% mánaðarlega)

Algengar spurningar

بالاترین نقش پردرآمد گزارش شده در Blockchain.com، Tækniforritstjóri at the Common Range Average level با کل دستمزد سالانه $231,985 است. این مبلغ شامل حقوق پایه و همچنین هرگونه جبران سهام و پاداش احتمالی می‌شود.
میانه کل دستمزد سالانه گزارش شده در Blockchain.com برابر $178,055 است.

