Block
Gagnafræðingur Stig

Level 4

Stig hjá Block

  1. Level 3
  2. Level 4
  3. Level 5
Meðaltal Árlega Heildarlaun
$177,950
Grunnlaun
$144,825
Hlutabréfaveitingar ()
$31,375
Bónus
$1,750
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Nýjustu launaupplýsingar
Fyrirtæki

Staðsetning | Dagsetning

Starfsþrep

Merki

Starfsreynsla í árum

Samtals / Hjá fyrirtæki

Heildarlaun

Grunnlaun | Hlutabréf (ár) | Bónus
