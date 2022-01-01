Fyrirtækjaskrá
Blink Health Laun

Laun hjá Blink Health eru á bilinu $35,529 í heildarjöfnum á ári fyrir Hugbúnaðarverkfræðingur í neðri kantinum til $504,161 fyrir Gagnafræðistjóri í efri kantinum. Levels.fyi safnar nafnlausum og staðfestum launum frá núverandi og fyrrverandi starfsmönnum hjá Blink Health. Síðast uppfært: 10/10/2025

$160K

Hugbúnaðarverkfræðingur
IC4 $35.5K
IC5 $77K

Bakendahugbúnaðarverkfræðingur

Vörustjóri
Median $235K
Viðskiptasérfræðingur
$189K

Gagnafræðistjóri
$504K
Gagnafræðingur
Median $150K
Vöruhönnuður
Median $165K
Hugbúnaðarverkfræðistjóri
Median $275K
Ávinnslutímaáætlun

25%

ÁR 1

25%

ÁR 2

25%

ÁR 3

25%

ÁR 4

Tegund hlutabréfa
Options

Hjá Blink Health eru Options háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 25% ávinst á 1st-ÁR (25.00% árlega)

  • 25% ávinst á 2nd-ÁR (6.25% ársfjórðungslega)

  • 25% ávinst á 3rd-ÁR (6.25% ársfjórðungslega)

  • 25% ávinst á 4th-ÁR (6.25% ársfjórðungslega)

Algengar spurningar

Hæstlaunaða hlutverkið hjá Blink Health er Gagnafræðistjóri at the Common Range Average level með árlegar heildarbætur upp á $504,161. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Blink Health er $177,025.

