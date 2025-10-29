Blend360 Gagnafræðingur Laun

Fyrirtækjaskrá
Blend360
Miðgildi Gagnafræðingur launapakka in India hjá Blend360 er samtals ₹1.88M á year. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Blend360. Síðast uppfært: 10/29/2025

Miðgildi launa
company icon
Blend360
Data Scientist
Hyderabad, TS, India
Samtals á ári
₹1.88M
Stig
L2
Grunnlaun
₹1.88M
Stock (/yr)
₹0
Bónus
₹0
Ár hjá fyrirtæki
2 Ár
Ár reynsla
3 Ár
Nýjustu launaupplýsingar
Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Gagnafræðingur hjá Blend360 in India er árleg heildarlaun upp á ₹3,582,862. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Blend360 fyrir Gagnafræðingur hlutverkið in India er ₹1,876,944.

