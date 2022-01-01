Fyrirtækjaskrá
Blackbaud
Blackbaud Laun

Laun hjá Blackbaud eru á bilinu $41,650 í heildarjöfnum á ári fyrir Þjónustuver í neðri kantinum til $223,875 fyrir Mannauður í efri kantinum. Levels.fyi safnar nafnlausum og staðfestum launum frá núverandi og fyrrverandi starfsmönnum hjá Blackbaud. Síðast uppfært: 11/17/2025

Hugbúnaðarverkfræðingur
Staff B $116K
Senior B $136K

Full-Stack Hugbúnaðarverkfræðingur

Vörustjóri
Median $98.1K
Verkefnisstjóri
Median $106K

Hugbúnaðarverkfræðistjóri
Median $180K
Viðskiptagreiningarfræðingur
$81.3K
Viðskiptaþróun
$62.3K
Þjónustuver
$41.7K
Mannauður
$224K
Vöruhönnuður
$101K
Sala
$95.7K
Ávinnslutímaáætlun

33.3%

ÁR 1

33.3%

ÁR 2

33.4%

ÁR 3

Tegund hlutabréfa
RSU

Hjá Blackbaud eru RSUs háð 3 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 33.3% ávinst á 1st-ÁR (33.30% árlega)

  • 33.3% ávinst á 2nd-ÁR (33.30% árlega)

  • 33.4% ávinst á 3rd-ÁR (33.40% árlega)

Algengar spurningar

Hæstlaunaða hlutverkið hjá Blackbaud er Mannauður at the Common Range Average level með árlegar heildarbætur upp á $223,875. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Blackbaud er $100,500.

