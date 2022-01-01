Fyrirtækjaskrá
Bittrex
Bittrex Fríðindi

Tryggingar, heilsa og vellíðan
  • Dental Insurance

  • Vision Insurance

  • Health Insurance

  • Life Insurance

  • Paternity Leave

    3 months

  • Maternity Leave

    3 months

  • PTO (Vacation / Personal Days)

    Unlimited

    • Heimili
  • Remote Work

    • Fjármál og eftirlaun
  • 401k

  • Flexible Spending Account (FSA)

    • Hlunnindi og afslættir
  • Tuition Reimbursement

