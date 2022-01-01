Fyrirtækjaskrá
Benevity
Benevity Laun

Laun hjá Benevity eru á bilinu $40,275 í heildarjöfnum á ári fyrir Þjónustuver í neðri kantinum til $128,036 fyrir Hugbúnaðarverkfræðistjóri í efri kantinum. Levels.fyi safnar nafnlausum og staðfestum launum frá núverandi og fyrrverandi starfsmönnum hjá Benevity. Síðast uppfært: 11/14/2025

Hugbúnaðarverkfræðingur
Median $91.3K

Full-Stack Hugbúnaðarverkfræðingur

Vöruhönnuður
Median $87.3K
Vörustjóri
Median $92.3K

Hugbúnaðarverkfræðistjóri
Median $128K
Viðskiptagreiningarfræðingur
$72.3K
Þjónustuver
$40.3K
Áætlunarstjóri
$58.9K
Lausnararkitekt
$91.5K
Tækniforritstjóri
$53.9K
Ávinnslutímaáætlun

25%

ÁR 1

25%

ÁR 2

25%

ÁR 3

25%

ÁR 4

Hjá Benevity eru Hlutabréfa-/eiginfjárstyrkir háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 25% ávinst á 1st-ÁR (25.00% árlega)

  • 25% ávinst á 2nd-ÁR (2.08% mánaðarlega)

  • 25% ávinst á 3rd-ÁR (2.08% mánaðarlega)

  • 25% ávinst á 4th-ÁR (2.08% mánaðarlega)

Algengar spurningar

Hæstlaunaða hlutverkið hjá Benevity er Hugbúnaðarverkfræðistjóri með árlegar heildarbætur upp á $128,036. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Benevity er $87,266.

