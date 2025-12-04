Fyrirtækjaskrá
BenchSci
BenchSci Gagnafræðingur Laun

Meðaltal Gagnafræðingur heildarlauna in Canada hjá BenchSci er á bilinu CA$35.2K til CA$49.3K á year. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka BenchSci. Síðast uppfært: 12/4/2025

Meðaltal heildarlauna

$27.5K - $32K
Canada
Venjulegt bil
Mögulegt bil
$25.4K$27.5K$32K$35.6K
Venjulegt bil
Mögulegt bil

Ávinnslutímaáætlun

25%

ÁR 1

25%

ÁR 2

25%

ÁR 3

25%

ÁR 4

Hjá BenchSci eru Hlutabréfa-/eiginfjárstyrkir háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 25% ávinst á 1st-ÁR (25.00% árlega)

  • 25% ávinst á 2nd-ÁR (2.08% mánaðarlega)

  • 25% ávinst á 3rd-ÁR (2.08% mánaðarlega)

  • 25% ávinst á 4th-ÁR (2.08% mánaðarlega)



Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Gagnafræðingur hjá BenchSci in Canada er árleg heildarlaun upp á CA$49,252. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá BenchSci fyrir Gagnafræðingur hlutverkið in Canada er CA$35,180.

