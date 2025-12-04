Fyrirtækjaskrá
Meðaltal Netöryggisfræðingur heildarlauna hjá Benchling er á bilinu $160K til $222K á year. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Benchling. Síðast uppfært: 12/4/2025

Meðaltal heildarlauna

$171K - $201K
United States
Venjulegt bil
Mögulegt bil
$160K$171K$201K$222K
Venjulegt bil
Mögulegt bil

Ávinnslutímaáætlun

25%

ÁR 1

25%

ÁR 2

25%

ÁR 3

25%

ÁR 4

Tegund hlutabréfa
Options

Hjá Benchling eru Options háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 25% ávinst á 1st-ÁR (25.00% árlega)

  • 25% ávinst á 2nd-ÁR (2.08% mánaðarlega)

  • 25% ávinst á 3rd-ÁR (2.08% mánaðarlega)

  • 25% ávinst á 4th-ÁR (2.08% mánaðarlega)



Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Netöryggisfræðingur hjá Benchling er árleg heildarlaun upp á $222,300. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Benchling fyrir Netöryggisfræðingur hlutverkið er $159,600.

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/benchling/salaries/security-analyst.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.