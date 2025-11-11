Bell Integrator Gæðatryggingarverkfræðingur Laun

Fyrirtækjaskrá
Bell Integrator
Miðgildi Gæðatryggingarverkfræðingur launapakka in Russia hjá Bell Integrator er samtals RUB 1.31M á year.

Miðgildi launa
Bell Integrator
Quality Assurance (QA) Software Engineer
Moscow, MC, Russia
Samtals á ári
RUB 1.31M
Stig
Middle
Grunnlaun
RUB 1.31M
Stock (/yr)
RUB 0
Bónus
RUB 0
Ár hjá fyrirtæki
1 Ár
Ár reynsla
1 Ár
Hvað eru starfsþrep hjá Bell Integrator?
Nýjustu launaupplýsingar
Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Gæðatryggingarverkfræðingur hjá Bell Integrator in Russia er árleg heildarlaun upp á RUB 3,204,203. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Bell Integrator fyrir Gæðatryggingarverkfræðingur hlutverkið in Russia er RUB 1,307,376.

