Bell Flight Lausnararkitekt Laun

Bell Flight
Meðaltal Lausnararkitekt heildarlauna in Canada hjá Bell Flight er á bilinu CA$118K til CA$165K á year. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Bell Flight. Síðast uppfært: 12/3/2025

$92.2K - $107K
$85.2K$92.2K$107K$119K
Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Lausnararkitekt hjá Bell Flight in Canada er árleg heildarlaun upp á CA$164,906. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Bell Flight fyrir Lausnararkitekt hlutverkið in Canada er CA$117,790.

