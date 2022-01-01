Change
Innskráning
Nýskráning
Öll gögn
Eftir staðsetningu
Eftir fyrirtæki
Eftir starfsheiti
Launareiknir
Myndrænar framsetningar
Staðfest laun
Starfsnám
Samningastuðningur
Bera saman fríðindi
Hverjir ráða
2024 Launaskýrsla
Hæst launandi fyrirtæki
Samþætta
Blogg
Fjölmiðlar
Google
Hugbúnaðarverkfræðingur
Vörustjóri
Nýjá Jórvík svæðið
Gagnafræðingur
Skoða einstök gögn
Levels FYI Logo
Laun
📂 Öll gögn
🌎 Eftir staðsetningu
🏢 Eftir fyrirtæki
🖋 Eftir starfsheiti
🏭️ Eftir atvinnugrein
📍 Launakort
📈 Myndrænar framsetningar
🔥 Rauntíma hundraðshluti
🎓 Starfsnám
❣️ Bera saman fríðindi
🎬 2024 Launaskýrsla
🏆 Hæst launandi fyrirtæki
💸 Reikna kostnað fundar
#️⃣ Launareiknir
Leggja til
Bæta við launum
Bæta við fyrirtækjafríðindum
Bæta við stigveldiskortlagningu
Störf
Þjónusta
Umsækjendaþjónusta
💵 Samningaþjálfun
📄 Ferilskráaryfirferð
🎁 Gefa ferilskráaryfirferð
Fyrir vinnuveitendur
Gagnvirk tilboð
Rauntíma hundraðshluti 🔥
Launasamanburður
Fyrir fræðilegar rannsóknir
Launagagnasafn
Samfélag
← Fyrirtækjaskrá
BBC
Vinnur þú hér?
Gerir þú kröfu um fyrirtækið þitt
Yfirlit
Laun
Fríðindi
Störf
Nýtt
Spjall
BBC Fríðindi
Bæta við fríðindum
Bera saman
Tryggingar, heilsa og vellíðan
PTO (Vacation / Personal Days)
25 days
Life Insurance
2x base salary
Employee Assistance Program
Health Insurance
Disability Insurance
Accidental death and dismemberment (AD&D) Insurance
Gym Discount
Heimili
Business Travel Insurance
Skoða gögn sem töflu
BBC Hlunnindi og fríðindi
Fríðindi
Lýsing
PTO (Vacation / Personal Days)
25 days
Life Insurance
2x base salary
Employee Assistance Program
Offered by employer
Health Insurance
Offered by employer
Business Travel Insurance
Offered by employer
Disability Insurance
Offered by employer
Accidental death and dismemberment (AD&D) Insurance
Offered by employer
Gym Discount
Offered by employer
Úrvalsstörf
Engin úrvalsstörf fundust hjá BBC
Tengd fyrirtæki
The Telegraph
Bertelsmann
Findmypast
YouView
Viacom18
Sjá öll fyrirtæki ➜
Önnur úrræði
Launaskýrsla ársloka
Reikna heildarlaun