Bank of China
  • Fjármálasérfræðingur

  • Öll Fjármálasérfræðingur laun

Bank of China Fjármálasérfræðingur Laun

Miðgildi Fjármálasérfræðingur launapakka in United States hjá Bank of China er samtals $73K á year. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Bank of China. Síðast uppfært: 9/24/2025

Miðgildi launa
company icon
Bank of China
Associate
New York, NY
Samtals á ári
$73K
Stig
hidden
Grunnlaun
$73K
Stock (/yr)
$0
Bónus
$0
Ár hjá fyrirtæki
2-4 Ár
Ár reynsla
2-4 Ár
Hvað eru starfsþrep hjá Bank of China?

$160K

Nýjustu launaupplýsingar
Bæta viðBæta við launBæta við launum

Fyrirtæki

Staðsetning | Dagsetning

Starfsþrep

Merki

Starfsreynsla í árum

Samtals / Hjá fyrirtæki

Heildarlaun

Grunnlaun | Hlutabréf (ár) | Bónus
Engin laun fundust
Flytja út gögnSkoða laus störf

Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Fjármálasérfræðingur hjá Bank of China in United States er árleg heildarlaun upp á $163,000. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Bank of China fyrir Fjármálasérfræðingur hlutverkið in United States er $73,000.

Úrvalsstörf

    Engin úrvalsstörf fundust hjá Bank of China

