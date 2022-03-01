Fyrirtækjaskrá
Babbel
Vinnur þú hér? Gerir þú kröfu um fyrirtækið þitt

Babbel Laun

Laun hjá Babbel eru á bilinu $63,584 í heildarjöfnum á ári fyrir Gagnasérfræðingur í neðri kantinum til $114,637 fyrir Hugbúnaðarverkfræðistjóri í efri kantinum. Levels.fyi safnar nafnlausum og staðfestum launum frá núverandi og fyrrverandi starfsmönnum hjá Babbel. Síðast uppfært: 10/16/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Hugbúnaðarverkfræðingur
Median $87.9K

Framendahugbúnaðarverkfræðingur

Bakendahugbúnaðarverkfræðingur

Fullstakkahugbúnaðarverkfræðingur

Hugbúnaðarverkfræðistjóri
Median $115K
Viðskiptasérfræðingur
$93.5K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

60 25
60 25
Gagnasérfræðingur
$63.6K
Mannauður
$83.9K
Markaðsmál
$70.7K
Vöruhönnuður
$68.4K
Vörustjóri
$75.8K
Vantar þinn titil?

Leitaðu að öllum launum á okkar launasíðu eða bættu við þínum launum til að hjálpa til við að opna síðuna.


Algengar spurningar

Hæstlaunaða hlutverkið hjá Babbel er Hugbúnaðarverkfræðistjóri með árlegar heildarbætur upp á $114,637. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Babbel er $79,850.

Úrvalsstörf

    Engin úrvalsstörf fundust hjá Babbel

Tengd fyrirtæki

  • Aceable
  • BYJU'S
  • DataCamp
  • D2L
  • FutureLearn
  • Sjá öll fyrirtæki ➜

Önnur úrræði