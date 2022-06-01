Fyrirtækjaskrá
Aya Healthcare
Aya Healthcare Laun

Laun hjá Aya Healthcare eru á bilinu $110,744 í heildarjöfnum á ári fyrir Vöruhönnuður í neðri kantinum til $237,180 fyrir Hugbúnaðarverkfræðistjóri í efri kantinum. Levels.fyi safnar nafnlausum og staðfestum launum frá núverandi og fyrrverandi starfsmönnum hjá Aya Healthcare. Síðast uppfært: 11/14/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Hugbúnaðarverkfræðingur
Median $175K

Full-Stack Hugbúnaðarverkfræðingur

Vörustjóri
Median $165K
Vöruhönnuður
$111K

Verkefnisstjóri
$131K
Ráðningarfulltrúi
$146K
Hugbúnaðarverkfræðistjóri
$237K
Algengar spurningar

Hæstlaunaða hlutverkið hjá Aya Healthcare er Hugbúnaðarverkfræðistjóri at the Common Range Average level með árlegar heildarbætur upp á $237,180. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Aya Healthcare er $155,481.

Úrvalsstörf

