Axoni Laun

Laun hjá Axoni eru á bilinu $155,000 í heildarjöfnum á ári fyrir Hugbúnaðarverkfræðingur í neðri kantinum til $165,825 fyrir Viðskiptagreiningarfræðingur í efri kantinum. Levels.fyi safnar nafnlausum og staðfestum launum frá núverandi og fyrrverandi starfsmönnum hjá Axoni. Síðast uppfært: 11/17/2025
25%
ÁR 1
25%
ÁR 2
25%
ÁR 3
25%
ÁR 4
Hjá Axoni eru Options háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:
25% ávinst á 1st-ÁR (25.00% árlega)
25% ávinst á 2nd-ÁR (2.08% mánaðarlega)
25% ávinst á 3rd-ÁR (2.08% mánaðarlega)
25% ávinst á 4th-ÁR (2.08% mánaðarlega)
