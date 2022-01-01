Fyrirtækjaskrá
Axoni
Vinnur þú hér? Gerir þú kröfu um fyrirtækið þitt

Axoni Laun

Laun hjá Axoni eru á bilinu $155,000 í heildarjöfnum á ári fyrir Hugbúnaðarverkfræðingur í neðri kantinum til $165,825 fyrir Viðskiptagreiningarfræðingur í efri kantinum. Levels.fyi safnar nafnlausum og staðfestum launum frá núverandi og fyrrverandi starfsmönnum hjá Axoni. Síðast uppfært: 11/17/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Hugbúnaðarverkfræðingur
Median $155K
Viðskiptagreiningarfræðingur
$166K
Vantar þinn titil?

Leitaðu að öllum launum á okkar launasíðu eða bættu við þínum launum til að hjálpa til við að opna síðuna.


Ávinnslutímaáætlun

25%

ÁR 1

25%

ÁR 2

25%

ÁR 3

25%

ÁR 4

Tegund hlutabréfa
Options

Hjá Axoni eru Options háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 25% ávinst á 1st-ÁR (25.00% árlega)

  • 25% ávinst á 2nd-ÁR (2.08% mánaðarlega)

  • 25% ávinst á 3rd-ÁR (2.08% mánaðarlega)

  • 25% ávinst á 4th-ÁR (2.08% mánaðarlega)

Ertu með spurningu? Spyrðu samfélagið.

Farðu inn á Levels.fyi samfélagið til að eiga samskipti við starfsmenn hjá mismunandi fyrirtækjum, fá starfsráð og fleira.

Farðu inn núna!

Algengar spurningar

Hæstlaunaða hlutverkið hjá Axoni er Viðskiptagreiningarfræðingur at the Common Range Average level með árlegar heildarbætur upp á $165,825. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Axoni er $160,413.

Úrvalsstörf

    Engin úrvalsstörf fundust hjá Axoni

Tengd fyrirtæki

  • Evisort
  • Saama
  • Expedition Tech
  • Apptio
  • Accela
  • Sjá öll fyrirtæki ➜

Önnur úrræði