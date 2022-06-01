Fyrirtækjaskrá
Axcient
Axcient Laun

Laun hjá Axcient eru á bilinu $30,150 í heildarjöfnum á ári fyrir Hugbúnaðarverkfræðingur í neðri kantinum til $241,200 fyrir Hugbúnaðarverkfræðistjóri í efri kantinum. Levels.fyi safnar nafnlausum og staðfestum launum frá núverandi og fyrrverandi starfsmönnum hjá Axcient. Síðast uppfært: 11/14/2025

Viðskiptagreiningarfræðingur
$76.1K
Sala
$99.5K
Hugbúnaðarverkfræðingur
$30.2K

Hugbúnaðarverkfræðistjóri
$241K
Algengar spurningar

Hæstlaunaða hlutverkið hjá Axcient er Hugbúnaðarverkfræðistjóri at the Common Range Average level með árlegar heildarbætur upp á $241,200. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Axcient er $87,809.

