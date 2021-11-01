Fyrirtækjaskrá
Aviatrix
Aviatrix Laun

Laun hjá Aviatrix eru á bilinu $81,397 í heildarjöfnum á ári fyrir Viðskiptavinaarrangur í neðri kantinum til $301,500 fyrir Lausnaarkitekt í efri kantinum. Levels.fyi safnar nafnlausum og staðfestum launum frá núverandi og fyrrverandi starfsmönnum hjá Aviatrix. Síðast uppfært: 8/26/2025

$160K

Hugbúnaðarverkfræðingur
MTS $163K
Staff Engineer $233K
Principal Engineer $239K
Senior Principal Engineer $297K

Fullstakkahugbúnaðarverkfræðingur

Netkerfiverkfræðingur

Viðskiptavinaarrangur
$81.4K
Söluverkfræðingur
$219K

Lausnaarkitekt
$302K
Ávinnslutímaáætlun

25%

ÁR 1

25%

ÁR 2

25%

ÁR 3

25%

ÁR 4

Tegund hlutabréfa
Options

Hjá Aviatrix eru Options háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 25% ávinst á 1st-ÁR (25.00% árlega)

  • 25% ávinst á 2nd-ÁR (2.08% mánaðarlega)

  • 25% ávinst á 3rd-ÁR (2.08% mánaðarlega)

  • 25% ávinst á 4th-ÁR (2.08% mánaðarlega)

Algengar spurningar

Hæstlaunaða hlutverkið hjá Aviatrix er Lausnaarkitekt at the Common Range Average level með árlegar heildarbætur upp á $301,500. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Aviatrix er $233,200.

