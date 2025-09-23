Fyrirtækjaskrá
Autodesk
Vinnur þú hér? Gerir þú kröfu um fyrirtækið þitt
    Levels FYI Logo
  • Laun
  • Notendaupplifunarrannsóknarmaður

  • Öll Notendaupplifunarrannsóknarmaður laun

Autodesk Notendaupplifunarrannsóknarmaður Laun

Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Autodesk. Síðast uppfært: 9/23/2025

Meðaltal heildarlauna

CA$151K - CA$175K
Canada
Venjulegt bil
Mögulegt bil
CA$133KCA$151KCA$175KCA$193K
Venjulegt bil
Mögulegt bil

Við þurfum bara 1 fleiri Notendaupplifunarrannsóknarmaður innsendingarnar hjá Autodesk til að opna!

Biddu vini þína og samfélagið að bæta við launum nafnlaust á innan við 60 sekúndum. Fleiri gögn þýða betri innsýn fyrir atvinnuleitendur eins og þig og samfélag okkar!

💰 Skoða allt Laun

💪 Leggja til Launin þín

CA$225K

Fáðu borgað, ekki blekkt

Við höfum samið um þúsundir tilboða og náum reglulega CA$42þ+ (stundum CA$420þ+) hækkunum. Láttu semja um launin þín eða fáðu ferilskrána þína yfirfarnar af raunverulegum sérfræðingum - ráðningarfulltrúum sem gera þetta daglega.


Ávinnslutímaáætlun

33.3%

ÁR 1

33.3%

ÁR 2

33.3%

ÁR 3

Tegund hlutabréfa
RSU

Hjá Autodesk eru RSUs háð 3 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 33.3% ávinst á 1st-ÁR (33.30% árlega)

  • 33.3% ávinst á 2nd-ÁR (33.30% árlega)

  • 33.3% ávinst á 3rd-ÁR (33.30% árlega)

33.3%

ÁR 1

33.3%

ÁR 2

33.3%

ÁR 3

Tegund hlutabréfa
RSU

Hjá Autodesk eru RSUs háð 3 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 33.3% ávinst á 1st-ÁR (33.30% árlega)

  • 33.3% ávinst á 2nd-ÁR (8.32% ársfjórðungslega)

  • 33.3% ávinst á 3rd-ÁR (8.32% ársfjórðungslega)



Fáðu staðfest laun í innhólfið þitt

Skráðu þig fyrir staðfest Notendaupplifunarrannsóknarmaður tilboð.Þú færð sundurliðun launaupplýsinga sendar með tölvupósti. Læra meira

Þessi síða er vernduð af reCAPTCHA og Google Persónuverndarstefna og Þjónustuskilmálar gilda.

Algengar spurningar

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Notendaupplifunarrannsóknarmaður bij Autodesk in Canada ligt op een jaarlijkse totale beloning van CA$192,762. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Autodesk voor de Notendaupplifunarrannsóknarmaður functie in Canada is CA$132,827.

Úrvalsstörf

    Engin úrvalsstörf fundust hjá Autodesk

Tengd fyrirtæki

  • Akamai
  • Cornerstone OnDemand
  • Microsoft
  • Oracle
  • ServiceNow
  • Sjá öll fyrirtæki ➜

Önnur úrræði