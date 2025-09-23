Autodesk Tæknirithöfundur Laun

Fyrirtækjaskrá
Meðaltal Tæknirithöfundur heildarlauna in Canada hjá Autodesk er á bilinu CA$151K til CA$215K á year. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Autodesk. Síðast uppfært: 9/23/2025

Meðaltal heildarlauna

CA$173K - CA$202K
Canada
Venjulegt bil
Mögulegt bil
CA$151KCA$173KCA$202KCA$215K
Venjulegt bil
Mögulegt bil

CA$225K

Fáðu borgað, ekki blekkt

Ávinnslutímaáætlun

33.3%

ÁR 1

33.3%

ÁR 2

33.3%

ÁR 3

Tegund hlutabréfa
RSU

Hjá Autodesk eru RSUs háð 3 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 33.3% ávinst á 1st-ÁR (33.30% árlega)

  • 33.3% ávinst á 2nd-ÁR (33.30% árlega)

  • 33.3% ávinst á 3rd-ÁR (33.30% árlega)

Algengar spurningar

Den højest betalte lønpakke rapporteret for en Tæknirithöfundur hos Autodesk in Canada ligger på en årlig samlet kompensation på CA$215,343. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Autodesk for Tæknirithöfundur rollen in Canada er CA$150,924.

