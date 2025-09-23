Autodesk Hugbúnaðarverkfræðistjóri Laun

Hugbúnaðarverkfræðistjóri kjör in United States hjá Autodesk eru á bilinu $188K á year fyrir M1 til $406K á year fyrir M5. Miðgildi yearlegrar launapakka in United States er samtals $300K. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Autodesk. Síðast uppfært: 9/23/2025
Heiti þreps
Heildarlaun
Grunnlaun
Hlutabréf
Bónus
M1
$188K
$163K
$15K
$10K
M2
$219K
$168K
$32.5K
$18.8K
M3
$236K
$175K
$42.5K
$18.8K
M4
$332K
$210K
$80.1K
$41.5K
Fyrirtæki
Starfsþrep
Starfsreynsla í árum
Heildarlaun
Engin laun fundust
33.3%
ÁR 1
33.3%
ÁR 2
33.3%
ÁR 3
Hjá Autodesk eru RSUs háð 3 ára ávinnslutímaáætlun:
33.3% ávinst á 1st-ÁR (33.30% árlega)
33.3% ávinst á 2nd-ÁR (33.30% árlega)
33.3% ávinst á 3rd-ÁR (33.30% árlega)
