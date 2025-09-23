Fyrirtækjaskrá
Autodesk Forritstjóri Laun

Meðaltal Forritstjóri heildarlauna in Singapore hjá Autodesk er á bilinu SGD 210K til SGD 299K á year. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Autodesk. Síðast uppfært: 9/23/2025

Meðaltal heildarlauna

SGD 238K - SGD 271K
Singapore
Venjulegt bil
Mögulegt bil
SGD 210KSGD 238KSGD 271KSGD 299K
Venjulegt bil
Mögulegt bil

SGD 209K

Fáðu borgað, ekki blekkt

Við höfum samið um þúsundir tilboða og náum reglulega SGD 39þ+ (stundum SGD 390þ+) hækkunum. Láttu semja um launin þín eða fáðu ferilskrána þína yfirfarnar af raunverulegum sérfræðingum - ráðningarfulltrúum sem gera þetta daglega.


Ávinnslutímaáætlun

33.3%

ÁR 1

33.3%

ÁR 2

33.3%

ÁR 3

Tegund hlutabréfa
RSU

Hjá Autodesk eru RSUs háð 3 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 33.3% ávinst á 1st-ÁR (33.30% árlega)

  • 33.3% ávinst á 2nd-ÁR (33.30% árlega)

  • 33.3% ávinst á 3rd-ÁR (33.30% árlega)

Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Forritstjóri hjá Autodesk in Singapore er árleg heildarlaun upp á SGD 298,946. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Autodesk fyrir Forritstjóri hlutverkið in Singapore er SGD 210,276.

Önnur úrræði