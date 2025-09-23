Autodesk Gagnafræðingur Laun

Gagnafræðingur kjör in United States hjá Autodesk eru á bilinu $160K á year fyrir P2 til $192K á year fyrir P4. Miðgildi yearlegrar launapakka in United States er samtals $150K. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Autodesk. Síðast uppfært: 9/23/2025
Heiti þreps
Heildarlaun
Grunnlaun
Hlutabréf
Bónus
P1
$ --
$ --
$ --
$ --
P2
$160K
$132K
$15.9K
$12.6K
P3
$172K
$138K
$22K
$11K
P4
$192K
$152K
$22.5K
$16.8K
Fyrirtæki
Starfsþrep
Starfsreynsla í árum
Heildarlaun
|Engin laun fundust
33.3%
ÁR 1
33.3%
ÁR 2
33.3%
ÁR 3
33.3%
ÁR 1
33.3%
ÁR 2
33.3%
ÁR 3
Hjá Autodesk eru RSUs háð 3 ára ávinnslutímaáætlun:
33.3% ávinst á 1st-ÁR (33.30% árlega)
33.3% ávinst á 2nd-ÁR (8.32% ársfjórðungslega)
33.3% ávinst á 3rd-ÁR (8.32% ársfjórðungslega)