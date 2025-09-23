Autodesk Viðskiptasérfræðingur Laun

Viðskiptasérfræðingur kjör in United States hjá Autodesk eru á bilinu $92.4K á year fyrir P2 til $210K á year fyrir P4. Miðgildi yearlegrar launapakka in United States er samtals $90K. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Autodesk. Síðast uppfært: 9/23/2025
Heiti þreps
Heildarlaun
Grunnlaun
Hlutabréf
Bónus
P1
$ --
$ --
$ --
$ --
P2
$92.4K
$85.6K
$3.7K
$3K
P3
$127K
$110K
$9K
$8.6K
P4
$210K
$149K
$41.2K
$19.9K
Fyrirtæki
Starfsþrep
Starfsreynsla í árum
Heildarlaun
|Engin laun fundust
33.3%
ÁR 1
33.3%
ÁR 2
33.3%
ÁR 3
33.3%
ÁR 1
33.3%
ÁR 2
33.3%
ÁR 3
Hjá Autodesk eru RSUs háð 3 ára ávinnslutímaáætlun:
33.3% ávinst á 1st-ÁR (33.30% árlega)
33.3% ávinst á 2nd-ÁR (8.32% ársfjórðungslega)
33.3% ávinst á 3rd-ÁR (8.32% ársfjórðungslega)