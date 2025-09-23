Auth0 Hugbúnaðarverkfræðistjóri Laun

Fyrirtækjaskrá
Miðgildi Hugbúnaðarverkfræðistjóri launapakka in United States hjá Auth0 er samtals $269K á year. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Auth0. Síðast uppfært: 9/23/2025

Miðgildi launa
company icon
Auth0
Engineering Manager
Bellevue, WA
Samtals á ári
$269K
Stig
M2
Grunnlaun
$190K
Stock (/yr)
$60K
Bónus
$19K
Ár hjá fyrirtæki
0 Ár
Ár reynsla
10 Ár
Hvað eru starfsþrep hjá Auth0?

$160K

Algengar spurningar

The highest paying salary package reported for a Hugbúnaðarverkfræðistjóri at Auth0 in United States sits at a yearly total compensation of $413,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Auth0 for the Hugbúnaðarverkfræðistjóri role in United States is $269,000.

