  • Laun
  • Gagnafræðingur

  • Öll Gagnafræðingur laun

Australian Government Gagnafræðingur Laun

Miðgildi Gagnafræðingur launapakka in Australia hjá Australian Government er samtals A$139K á year. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Australian Government. Síðast uppfært: 9/23/2025

Miðgildi launa
company icon
Australian Government
Data Scientist
Canberra, CT, Australia
Samtals á ári
A$139K
Stig
Senior Data Scientist
Grunnlaun
A$139K
Stock (/yr)
A$0
Bónus
A$0
Ár hjá fyrirtæki
6 Ár
Ár reynsla
7 Ár
Hvað eru starfsþrep hjá Australian Government?

A$249K

Nýjustu launaupplýsingar
Fyrirtæki

Staðsetning | Dagsetning

Starfsþrep

Merki

Starfsreynsla í árum

Samtals / Hjá fyrirtæki

Heildarlaun

Grunnlaun | Hlutabréf (ár) | Bónus
Algengar spurningar

Die hoogste betalende salaris pakket gerapporteer vir 'n Gagnafræðingur by Australian Government in Australia is 'n jaarlikse totale vergoeding van A$154,541. Dit sluit basissalaris sowel as enige potensiële aandele vergoeding en bonusse in.
Die mediaan jaarlikse totale vergoeding gerapporteer by Australian Government vir die Gagnafræðingur rol in Australia is A$87,363.

