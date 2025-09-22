Fyrirtækjaskrá
Aurora
Aurora Vöruhönnuður Laun

Vöruhönnuður kjör in United States hjá Aurora eru samtals $170K á year fyrir P6. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Aurora. Síðast uppfært: 9/22/2025

Meðaltal heildarlauna

$150K - $178K
United States
Venjulegt bil
Mögulegt bil
$139K$150K$178K$190K
Venjulegt bil
Mögulegt bil
Meðaltal Laun eftir Þrep
Heiti þreps
Heildarlaun
Grunnlaun
Hlutabréf
Bónus
P4
Product Designer I
$ --
$ --
$ --
$ --
P5
Product Designer II
$ --
$ --
$ --
$ --
P6
Senior Product Designer
$170K
$150K
$12.5K
$7.5K
P7
Staff Product Designer
$ --
$ --
$ --
$ --
Skoða 3 Fleiri þrep
Ávinnslutímaáætlun

25%

ÁR 1

25%

ÁR 2

25%

ÁR 3

25%

ÁR 4

Tegund hlutabréfa
Options

Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Vöruhönnuður hjá Aurora in United States er árleg heildarlaun upp á $189,750. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Aurora fyrir Vöruhönnuður hlutverkið in United States er $138,600.

