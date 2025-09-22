Aurora Vélaverkfræðingur Laun

Fyrirtækjaskrá
Vinnur þú hér? Gerir þú kröfu um fyrirtækið þitt
Vélaverkfræðingur kjör in United States hjá Aurora eru á bilinu $250K á year fyrir P6 til $305K á year fyrir P7. Miðgildi yearlegrar launapakka in United States er samtals $244K. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Aurora. Síðast uppfært: 9/22/2025

Meðaltal Laun eftir Þrep
Heiti þreps
Heildarlaun
Grunnlaun
Hlutabréf
Bónus
P4
Mechanical Engineer I
$ --
$ --
$ --
$ --
P5
Mechanical Engineer II
$ --
$ --
$ --
$ --
P6
Senior Mechanical Engineer
$250K
$192K
$33.6K
$25K
P7
Staff Mechanical Engineer
$305K
$215K
$36.5K
$53.5K
Nýjustu launaupplýsingar
Fyrirtæki

Staðsetning | Dagsetning

Starfsþrep

Merki

Starfsreynsla í árum

Samtals / Hjá fyrirtæki

Heildarlaun

Grunnlaun | Hlutabréf (ár) | Bónus
Ávinnslutímaáætlun

25%

ÁR 1

25%

ÁR 2

25%

ÁR 3

25%

ÁR 4

Tegund hlutabréfa
Options

Hjá Aurora eru Options háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 25% ávinst á 1st-ÁR (25.00% árlega)

  • 25% ávinst á 2nd-ÁR (25.00% árlega)

  • 25% ávinst á 3rd-ÁR (25.00% árlega)

  • 25% ávinst á 4th-ÁR (25.00% árlega)

Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Vélaverkfræðingur hjá Aurora in United States er árleg heildarlaun upp á $350,000. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Aurora fyrir Vélaverkfræðingur hlutverkið in United States er $256,000.

Önnur úrræði