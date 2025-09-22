Aurora Vélaverkfræðingur Laun

Vélaverkfræðingur kjör in United States hjá Aurora eru á bilinu $250K á year fyrir P6 til $305K á year fyrir P7. Miðgildi yearlegrar launapakka in United States er samtals $244K. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Aurora. Síðast uppfært: 9/22/2025
Heiti þreps
Heildarlaun
Grunnlaun
Hlutabréf
Bónus
P4
$ --
$ --
$ --
$ --
P5
$ --
$ --
$ --
$ --
P6
$250K
$192K
$33.6K
$25K
P7
$305K
$215K
$36.5K
$53.5K
Fyrirtæki
Starfsþrep
Starfsreynsla í árum
Heildarlaun
|Engin laun fundust
25%
ÁR 1
25%
ÁR 2
25%
ÁR 3
25%
ÁR 4
Hjá Aurora eru Options háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:
25% ávinst á 1st-ÁR (25.00% árlega)
25% ávinst á 2nd-ÁR (25.00% árlega)
25% ávinst á 3rd-ÁR (25.00% árlega)
25% ávinst á 4th-ÁR (25.00% árlega)
25%
ÁR 1
25%
ÁR 2
25%
ÁR 3
25%
ÁR 4
