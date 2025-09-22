Fyrirtækjaskrá
Aurora
Aurora Viðskiptasérfræðingur Laun

Meðaltal Viðskiptasérfræðingur heildarlauna in United States hjá Aurora er á bilinu $298K til $417K á year. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Aurora. Síðast uppfært: 9/22/2025

Meðaltal heildarlauna

$322K - $375K
United States
Venjulegt bil
Mögulegt bil
$298K$322K$375K$417K
Venjulegt bil
Mögulegt bil

$160K

Ávinnslutímaáætlun

25%

ÁR 1

25%

ÁR 2

25%

ÁR 3

25%

ÁR 4

Tegund hlutabréfa
Options

Hjá Aurora eru Options háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 25% ávinst á 1st-ÁR (25.00% árlega)

  • 25% ávinst á 2nd-ÁR (25.00% árlega)

  • 25% ávinst á 3rd-ÁR (25.00% árlega)

  • 25% ávinst á 4th-ÁR (25.00% árlega)

Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Viðskiptasérfræðingur hjá Aurora in United States er árleg heildarlaun upp á $416,500. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Aurora fyrir Viðskiptasérfræðingur hlutverkið in United States er $297,500.

Önnur úrræði