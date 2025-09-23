Fyrirtækjaskrá
Aurora Solar
Vinnur þú hér? Gerir þú kröfu um fyrirtækið þitt
  Laun
  Vörustjóri

  Öll Vörustjóri laun

Aurora Solar Vörustjóri Laun

Miðgildi Vörustjóri launapakka in United States hjá Aurora Solar er samtals $227K á year. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Aurora Solar. Síðast uppfært: 9/23/2025

Miðgildi launa
company icon
Aurora Solar
Senior Product Manager
hidden
Samtals á ári
$227K
Stig
-
Grunnlaun
$153K
Stock (/yr)
$73.9K
Bónus
$0
Ár hjá fyrirtæki
0 Ár
Ár reynsla
4 Ár
Hvað eru starfsþrep hjá Aurora Solar?

$160K

Nýjustu launaupplýsingar
Fyrirtæki

Staðsetning | Dagsetning

Starfsþrep

Merki

Starfsreynsla í árum

Samtals / Hjá fyrirtæki

Heildarlaun

Grunnlaun | Hlutabréf (ár) | Bónus
Engin laun fundust
Starfsnámslaun

Ávinnslutímaáætlun

25%

ÁR 1

25%

ÁR 2

25%

ÁR 3

25%

ÁR 4

Tegund hlutabréfa
Options

Hjá Aurora Solar eru Options háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 25% ávinst á 1st-ÁR (25.00% árlega)

  • 25% ávinst á 2nd-ÁR (2.08% mánaðarlega)

  • 25% ávinst á 3rd-ÁR (2.08% mánaðarlega)

  • 25% ávinst á 4th-ÁR (2.08% mánaðarlega)



Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Vörustjóri hjá Aurora Solar in United States er árleg heildarlaun upp á $365,926. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Aurora Solar fyrir Vörustjóri hlutverkið in United States er $189,500.

Önnur úrræði