Aurizn
  • Laun
  • Gagnafræðingur

  • Öll Gagnafræðingur laun

Aurizn Gagnafræðingur Laun

Miðgildi Gagnafræðingur launapakka in Australia hjá Aurizn er samtals A$80.3K á year. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Aurizn. Síðast uppfært: 10/29/2025

Miðgildi launa
company icon
Aurizn
Data Scientist
Adelaide, SA, Australia
Samtals á ári
A$80.3K
Stig
-
Grunnlaun
A$80.3K
Stock (/yr)
A$0
Bónus
A$0
Ár hjá fyrirtæki
2 Ár
Ár reynsla
2 Ár
Hvað eru starfsþrep hjá Aurizn?
Nýjustu launaupplýsingar
Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Gagnafræðingur hjá Aurizn in Australia er árleg heildarlaun upp á A$95,443. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Aurizn fyrir Gagnafræðingur hlutverkið in Australia er A$80,279.

