AuditBoard
AuditBoard Laun

Launasvið AuditBoard eru frá $52,735 í heildarbótum á ári fyrir Verkefnastjóri í neðri enda til $238,000 fyrir Vörustjóri í efri enda. Levels.fyi safnar nafnlausum og staðfestum launum frá núverandi og fyrrverandi starfsmönnum hjá AuditBoard. Síðast uppfært: 8/22/2025

$160K

Hugbúnaðarverkfræðingur
Median $195K

Full-Stack hugbúnaðarverkfræðingur

Vörustjóri
Median $238K
Sala
Median $190K

Mannauðsmál
$175K
Verkefnastjóri
$100K
Verkefnastjóri
$52.7K
Ráðningarfulltrúi
$80.4K
Sölutæknifræðingur
$194K
Verkefnastjóri hugbúnaðarþróunar
$213K
Úthlutunaráætlun

25%

ÁR 1

25%

ÁR 2

25%

ÁR 3

25%

ÁR 4

Hjá AuditBoard eru Hlutabréfa-/eigin fjárveitingar háð 4 ára úthlutunaráætlun:

  • 25% er hlotið í 1st-ÁR (25.00% árlega)

  • 25% er hlotið í 2nd-ÁR (2.08% mánaðarlega)

  • 25% er hlotið í 3rd-ÁR (2.08% mánaðarlega)

  • 25% er hlotið í 4th-ÁR (2.08% mánaðarlega)

Hæstlaunaða hlutverkið sem tilkynnt er um hjá AuditBoard er Vörustjóri með árlegum heildarbótum upp á $238,000. Þetta felur í sér grunnlaun auk mögulegra hlutabréfabóta og bónusa.
Miðgildi árlegra heildarbóta sem tilkynnt er um hjá AuditBoard er $190,000.

