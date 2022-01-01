Fyrirtækjaskrá
Audible
Audible Laun

Launasvið Audible eru frá $53,890 í heildarbótum á ári fyrir Rekstrarmál í neðri enda til $525,300 fyrir Upplýsingatæknifræðingur í efri enda.

$160K

Hugbúnaðarverkfræðingur
SDE I $178K
SDE II $301K

Backend hugbúnaðarverkfræðingur

Full-Stack hugbúnaðarverkfræðingur

Viðskiptagreindaverkfræðingur

Gagnavísindamaður
Median $225K
Verkefnastjóri hugbúnaðarþróunar
Median $360K

Vörustjóri
Median $220K
Verkefnastjóri
Median $137K
Ráðningarfulltrúi
Median $150K
Tæknileg verkefnastjóri
Median $192K
Rekstrarmál
$53.9K
Viðskiptagreinir
$112K
Fjármálagreinir
$161K
Mannauðsmál
$169K
Upplýsingatæknifræðingur
$525K
Lögfræðimál
$393K
Stjórnunarráðgjafi
$101K
Markaðsrekstur
$189K
UX rannsakandi
$168K
Úthlutunaráætlun

5%

ÁR 1

15%

ÁR 2

40%

ÁR 3

40%

ÁR 4

Hlutabréfategund
RSU

Hjá Audible eru RSUs háð 4 ára úthlutunaráætlun:

  • 5% er hlotið í 1st-ÁR (5.00% árlega)

  • 15% er hlotið í 2nd-ÁR (15.00% árlega)

  • 40% er hlotið í 3rd-ÁR (20.00% hálfárlega)

  • 40% er hlotið í 4th-ÁR (20.00% hálfárlega)

25%

ÁR 1

35%

ÁR 2

40%

ÁR 3

Hlutabréfategund
RSU

Hjá Audible eru RSUs háð 3 ára úthlutunaráætlun:

  • 25% er hlotið í 1st-ÁR (25.00% árlega)

  • 35% er hlotið í 2nd-ÁR (35.00% árlega)

  • 40% er hlotið í 3rd-ÁR (40.00% árlega)

Algengar spurningar

The highest paying role reported at Audible is Upplýsingatæknifræðingur at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $525,300. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Audible is $178,375.

