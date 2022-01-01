Fyrirtækjaskrá
Astranis
Astranis Laun

Laun hjá Astranis eru á bilinu $121,762 í heildarjöfnum á ári fyrir Vélaverkfræðingur í neðri kantinum til $225,400 fyrir Lögfræði í efri kantinum. Levels.fyi safnar nafnlausum og staðfestum launum frá núverandi og fyrrverandi starfsmönnum hjá Astranis. Síðast uppfært: 8/30/2025

$160K

Hugbúnaðarverkfræðingur
Median $213K
Vélaverkfræðingur
Median $122K
Vélbúnaðarverkfræðingur
Median $140K

Ráðningaraðili
Median $155K
Tækniforritstjóri
Median $165K
Lögfræði
$225K
Söluverkfræðingur
$139K
Áhættufjárfestir
$201K
Ávinnslutímaáætlun

25%

ÁR 1

25%

ÁR 2

25%

ÁR 3

25%

ÁR 4

Hjá Astranis eru Hlutabréfa-/eiginfjárstyrkir háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 25% ávinst á 1st-ÁR (25.00% árlega)

  • 25% ávinst á 2nd-ÁR (2.08% mánaðarlega)

  • 25% ávinst á 3rd-ÁR (2.08% mánaðarlega)

  • 25% ávinst á 4th-ÁR (2.08% mánaðarlega)

Algengar spurningar

The highest paying role reported at Astranis is Lögfræði at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $225,400. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Astranis is $160,000.

Úrvalsstörf

    Engin úrvalsstörf fundust hjá Astranis

